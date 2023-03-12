В КНДР на пятом расширенном заседании Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва обсудили вопросы развития деревни в стране.

Как передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил привлекать для решения этой задачи военнослужащих.

«Генеральный секретарь отметил, что армия должна стать субъектом борьбы и примером в строительстве социалистической деревни… ежегодно непременно создавать реальные объекты процветания, радующие народ», — отмечено в сообщении.

Подразумевается, что солдат будут направлять на объекты строительства по всей стране. На заседании делегаты также определили направления действий и конкретные задачи армии для ускорения развития деревни, местного строительства, и возможности мобилизации военных для выполнения этих задач.

По словам Ким Чен Ына, от армии для процветания государства в условиях вызовов и трудностей сейчас требуется больше усилий. Также на пленуме северокорейский лидер произнес речь о «неотложных задачах» в сельском хозяйстве на 2023 год и о целях развития отрасли на долгосрочную перспективу.