Европейский союз (ЕС) проведет международную конференцию доноров помощи Турции и Сирии без участия России. Иформацию об этом распространил Совет ЕС.

Отмечено, что 20 марта в Брюсселе Еврокомиссия и шведское представительство Совета ЕС проведут международную конференцию доноров помощи народам Турции и Сирии, пострадавшим от разрушительного землетрясения.

Конференция пройдет под председательством президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Также было добавлено, что мероприятие пройдет по координации с правительством Турции.