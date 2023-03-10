Cуд принял решение об осуществлении специального судебного производства – in absentia в отношении Виктора Януковича.

В Украине будут заочно судить бывшего президента Виктора Януковича за организацию незаконной переправки лиц через госграницу и подстрекательство к дезертирству.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

«Cудом принято решение об осуществлении специального судебного производства – in absentia в отношении бывшего президента Украины и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности президента Украины», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что 23 февраля 2014 года экс-президент действовал совместно с начальником службы своей безопасности и представителями России. Воздушными и морскими судами ВМФ РФ он дважды незаконно пересек госграницу Украины и переправил через нее не менее 20 человек в соседнюю страну.

«В этот же день бывший президент, находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казацкой бухты в г. Севастополе, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, непосредственно выполнявших задачи по обеспечению его личной охраны, к совершению дезертирства», – отметили в прокуратуре.

Экс-президенту инкриминирована организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к совершению дезертирства (ч.2 ст.332, ч.4 ст.27, ч.1 ст.408 УК Украины).

Его бывшему охраннику – организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство (ч.2 ст.332, ч.1 ст.408 УК Украины).