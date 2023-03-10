Недавние события в Грузии очень напоминают киевский «майдан», ситуация вокруг законопроекта об иноагентах была лишь поводом для начала попытки силовой смены власти.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Очень похоже на киевский «майдан». Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», — сказал он.

Глава МИД РФ назвал «лицемерными» высказывания Борреля по ситуации в Грузии. Лавров также указал на «принципиально разное» отношение Запада к протестам оппозиции в Грузии и Молдовы.

По его словам, события в Грузии «оркестрируются» извне, их «подталкивает желание создать раздражитель у границ России».