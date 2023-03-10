Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 10 марта единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий срок. Он будет руководить страной еще пять лет, передает РИА Новости.

Выборы прошли сегодня утром на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва. Голосование было тайным.

Си Цзиньпин стал первым в истории КНР председателем, избранным на третий срок.

Кроме того, Си Цзиньпин переизбран на должность председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР.

Согласно результатам голосования, 2 952 человека единогласно проголосовали за Си Цзиньпина.