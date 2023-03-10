Агентство пищевой безопасности Азербайджана проведет очередные мониторинги по птичьему гриппу.

Согласно информации Агентства пищевой безопасности, для организации мониторингов, которые будут проводиться с 13 по 17 марта, создана рабочая группа, состоящая из сотрудников Агентства, Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов, Центра здоровья животных и ветеринарной службы Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства, Службы охраны биоразнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов и Центра контроля за особо опасными инфекциями министерства здравоохранения Азербайджана.

Мероприятия пройдут в охотничьих хозяйствах Махмудчала, Агзыбир и Яшма в Билясуварском, Шабранском и Хызинском районах, водно-болотные, прибрежные зоны национальных парков Абшерон, Ширван, Аггёль, Гызылагадж, в Сальянском, Агджабединском, Лянкяранском и других районах.