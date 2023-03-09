Грузинское общество последние два дня митинговало на улицах Тбилиси и добилось того, чтобы власти отозвали законопроект об иноагентах. Эта ситуация показала возможности грузинской власти и общества и дала оппозиции шансы проявить себя. Говоря о том, что происходит в Тбилиси, грузинский политолог Егор Куропцев сказал, что происходящее – это не поддержка оппозиции грузинским обществом, а несогласие единого грузинского общества уйти с пути свободы, демократии и евроинтеграции.

«Эти три понятия – идентичны. Можно поставить равно между ними, но это не означает поддержку какой-то партии. Все врачи, спортсмены, учителя, активисты, студенты, выступили против этого закона об иностранных агентах, потому что он для всех является гранью перехода Грузии из существующего политического строя, мне сложно его как-то охарактеризовать, в абсолютно «серую зону» закручивания гаек», — сказал он.

По его словам, «серая зона» — это правильное определение в данном случае.

«Но этот закон, который насильственно проталкивался в парламенте, был бы первым шагом репрессивной машины. Раньше такого не было. Сейчас власти сказали, что мы его принимать не будем. Вопрос в том, насколько они выполнят свое обещание», — сказал он.

Аналитик добавил, что прошлым летом на митингах участвовало около 100 тысяч человек – это была не акция за власть или оппозицию, это была акция за евроинтеграцию.

«То же самое сейчас — единство не за какую-то политическую силу, а против этого закона. Поэтому утверждать о том, укрепилась ли оппозиция в этой ситуации или ослабла, я не могу. Укрепилось негативное отношение к властям, но это на данный момент никак не помогает оппозиции. Если мы посмотрим опросы, которые проводили независимые организации, то увидим, что поддержка у оппозиции, партии Михаила Саакашвили, не большая», — подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что сейчас на сцену вышли другие яркие оппозиционные лица.

«Это Григорий Вашадзе. Были и другие, например, лидер республиканской партии — независимые депутаты, но не основная оппозиционная партия Михаила Саакашвили. Я бы сказал, что к какой-то оппозиционной коалиции, если там не будет лидерства отдельных лиц, общество отнеслось бы более позитивно, чем к нынешней правящей партии. Но это пока предположение. Нет никаких сигналов, о том, что у оппозиции есть шансы», — допустил Куропцев.

На вопрос: «Может ли возникшая ситуация привести к досрочным выборам?» эксперт ответил, что если общество в результате попытки властей протолкнуть репрессивный закон решит, что необходимо провести досрочные выборы и добиться смены власти, то народ сделать это сможет, а оппозиция — нет. Народ и оппозиция — это разные вещи.

Говоря о том, насколько политика властей Грузии отвечает запросам общества, особенно в украинском вопросе, эксперт сказал, что нынешняя политика властей не соответствует духу и чаяниям общества, она в некоторой степени соответствует годам пропаганды.

«Поэтому часть общества верит тому, что говорят правительственные СМИ, другая часть верит дезинформации. В любой стране мира есть те, кто верит пропаганде. Активная часть общества выступает за Украину. Украинцы, которые приезжают в Грузию, говорят, что они нигде не видели такой поддержки народа, как в Грузии. Самое большое число добровольцев, воюющих в Украине, среди грузин. Поэтому активная часть грузинского общества не поддерживает тот политический курс, который есть: она за полную поддержку Украины, за полное отсутствие российского влияния на Грузию, за полную интеграцию в евроатлантические структуры. Но это не значит, что активная часть общества готова, может и хочет менять власть сейчас. Это часть общества хочет демократических выборов, как во всех нормальных странах. Она хочет смены власти путем выборов», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев