Сегодня народ Украины борется, а война, которую ведет Россия, создала большие трудности. Об этом говорится в письме премьер-министра Великобритании Риши Сунака, адресованном участникам X Глобального Бакинского форума.

Он подчеркнул, что от победы Украины зависит будущее Европы и западные страны ценят вклад Азербайджана в нашу коллективную безопасность.

«Россия использует энергоресурсы с целью манипулирования и контроля. Сегодня очень важен вопрос азербайджанской инициативы «зеленой» энергии и ее передачи по дну Черного моря. После этого основным партнером Азербайджана в переходе к «зеленой энергии» будет Великобритания», — добавил Сунак.