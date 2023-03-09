Российские военные в ночь на 9 марта нанесли ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.

В Харькове серия взрывов. В Киевской области работала ПВО. В Днепре, Ровенской и Волынской областях раздались взрывы. Тем временем в Сумах работает ПВО. В свою очередь в Красноградском районе Харьковской области были сбиты крылатые ракеты. В Киеве прогремел мощный взрыв. В Днепре слышен звук взрыва. В Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко проинформировал, что в результате массированного ракетного удара есть попадание в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома, пострадавших нет. В настоящее время действуют ограничения электроснабжения.