Посольство США в Грузии выступило с заявлением в связи с законопроектами об иноагентах, которые рассматриваются в сегодня в парламенте Грузии.

«Сегодня черный день для грузинской демократии. Продолжение обсуждения парламентом инспирированных Кремлем законов несовместимо с явным стремлением Грузии к интеграции с Европой и демократическому развитию страны.

Принятие этих законов нанесет ущерб отношениям Грузии со стратегическими партнерами и подорвет важную работу, которую проводят многие грузинские организации, чтобы помочь своим согражданам.

Этот процесс и законопроекты поднимают реальные вопросы о приверженности правящей партии евроатлантической интеграции», — указано в заявлении.