Парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции.

Законопроект поддержали 76 депутатов, 13 выступили против.

Ранее в парламент Грузии поступил законопроект «О прозрачности иностранного влияния», согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии «Грузинская мечта», которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть.

Оппозиционеры считают, что законопроект отдаляет страну от Евросоюза. У здания парламента во вторник проходят акции протеста.

