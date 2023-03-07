Министерство иностранных дел Франции в очередной раз демонстрирует предвзятую и необоснованную позицию, комментируя провокации в регионе Южного Кавказа.

Об этом сказал глава управления по связям с общественностью министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Недопустимо, чтобы французская сторона вместо призыва к выводу незаконных армянских вооруженных сил с суверенных территорий Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права, 4 резолюциями Совета Безопасности ООН, членом которой она является, и трехсторонним заявлением, представляла незаконные армянские вооруженные формирования в качестве “полиции” и косвенно оправдывала их провокации на территории Азербайджана», — отметил он.

Он добавил, что французская сторона должна понимать, что попытка армянской стороны продолжить незаконную военную деятельность с использованием обходных дорог под предлогом протестов на Лачынской дороге является грубым нарушением международных обязательств.

«Еще раз напоминаем, что осуществление всех необходимых шагов для предотвращения продолжающихся провокаций, борьбы с армянскими вооруженными силами, которые, вопреки своим обязательствам, еще не были выведены с азербайджанских территорий, в том числе для недопущения ввоза на суверенную территорию Азербайджана оружия, боеприпасов и мин и их использования является суверенным правом нашей страны», — сказал он.