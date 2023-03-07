Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости коснулся направления миссии ЕС в Армению.

«Что касается запуска есовской миссии в Армении – это не что иное как попытка Брюсселя, воспользовавшись достигнутыми при посредничестве России в армяно-азербайджанской нормализации результатами, закрепиться на постсоветском пространстве, играя амплуа некоего «посредника». Безусловно, есть здесь и значительная антироссийская составляющая – стремление нейтрализовать историческую роль нашей страны в качестве гаранта безопасности», – сказал он.