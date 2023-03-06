МИД Азербайджана ответил на провокацию главы армянского правительства Никола Пашиняна.

«Никол Пашинян, терроризм является продолжением гнусной политики и военной агрессии Армении против Азербайджана (суверенитет и территориальную целостность которого вы признаете) путем переброски военнослужащих, оружия, мин и убийства мирных жителей».

Об этом в соцсети «Твиттер» написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Правовые меры Азербайджана в целях пресечения подобных противоправных действий Армении заключаются в наведении порядка на своих суверенных территориях», — отметил он.