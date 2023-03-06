Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к лицам, желающим получить адресную государственную социальную помощь.

Начальник отдела по связям с общественностью Ровшан Тагиев сообщил, что наличие транспортного средства в собственности или пользовании (на основании доверенности) заявителя считается основанием для отказа данному лицу в назначении социальной помощи.

По этой причине мы просим всех наших граждан обратиться в центры совместных регистрационных экзаменов с соответствующими документами, чтобы снять с учета непригодные к использованию транспортные средства. Процедура проводится в короткие сроки без очереди», — отметил он.