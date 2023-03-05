Министерство национальной обороны Турции сообщило в воскресенье о нейтрализации двух боевиков сирийского крыла террористической организации PПК — YPG на севере Сирии, передает «Анадолу».

По данным ведомства, боевики PПК/YPG готовили атаку на участок границы в районе Акчакале в провинции Шанлыурфа.

«Турецкие военные, оказывающие непрерывную поддержку проведению работ в зоне землетрясений, не снижают бдительности и в противодействии преступности, продолжая решительную борьбу с терроризмом», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.