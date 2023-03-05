В Китае заявили о необходимости проводить политику по обеспечению национальной безопасности так, чтобы быть готовыми к наихудшему сценарию развития событий.

Об этом сообщается в докладе правительства, который опубликован на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

«Необходимо упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе, с помощью новой архитектуры безопасности обеспечить новую архитектуру развития», — сказано в документе.

Уточняется, что Пекину необходимо быть готовым к любому, даже самому худшему сценарию и вместе с тем заниматься решением как поверхностных, так и глубинных проблем.