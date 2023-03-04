В Ереване 3 марта произошло чрезвычайное происшествие.

Около 14:00 житель Еревана Карен Мнацаканян позвонил в центр кризисного управления 911 спасательной службы МВД Армении и в центр оперативного управления Полиции МВД Армении и заявил, что если его финансовые вопросы не будут решены, он примется взрывать различные государственные объекты, в частности, суды, посольство США.

Он также пригрозил, что убьет и сожжет членов их семей, а также взорвет здание полицейского управления Малатии. Об этом сообщает shamshyan.com.

По фактам происшествия проводится предварительное расследование.

Уточняются все данные о Мнацаканяне. Прилагаются усилия по его обнаружению.