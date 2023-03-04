В мобильном полевом госпитале Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), направленном в братскую страну по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения в Турецкой Республике, продолжается медицинское обслуживание пострадавших от землетрясения. Об этом говорится в сообщении МЧС.

Всего за прошедшие дни медицинскую помощь получили 2639 человек, из них 562 ребенка.

С учетом постепенного восстановления местной медицинской инфраструктуры в районе землетрясения, один из мобильных полевых госпиталей МЧС в Кахраманмараше сегодня доставлен в Баку, второй госпиталь продолжает беспрерывную деятельность.