Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече своего сына Ахмата Кадырова с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства поздравил Кадырова-младшего с предстоящим бракосочетанием.

«Наш президент Владимир Путин встретился с председателем Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Чеченской Республики Ахматом Кадыровым. Это была неофициальная встреча, на которой внук первого президента ЧР рассказал о молодежной политике в регионе. В конце душевной встречи Владимир Владимирович поздравил Ахмата с предстоящим бракосочетанием», — написал глава Чечни.

По его словам, в большей части диалог коснулся Ахмата-Хаджи Кадырова. «Владимир Владимирович рассказал Ахмату о его дедушке, о том, какими принципами он руководствовался и каким видел будущую мирную жизнь, о чем мечтал и думал, как началась их дружба и как проходили их встречи», — добавил Рамзан Кадыров.