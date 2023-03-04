«В Баку 6-9 марта пройдет фестиваль лабораторий, действующих при Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА), сообщили в пресс-службе СТДА». Фестиваль называется «BAXIŞ -3».

Основная цель проведения фестиваля – продемонстрировать знания и способности молодых театральных талантов, которые на протяжении четырех месяцев занимались в лаборатории, вдохновить их на новые поиски и активизировать творческие процессы в театральном пространстве.

На фестивале «BAXIŞ-3» будут представлены работы режиссерской и актерской лабораторий, а также лаборатории «Экспериментальный театр»