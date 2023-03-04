Сербское оборонное предприятие Krusik изучило и опровергло документы о продаже оружия в Украину. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В связи с недостоверной информацией о предположительных поставках 122-миллиметровых ракет «Град» компании «Крушик» в Украину, руководство сообщает, что продажи на этот рынок не было, также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации. Отмечаем, что всё «дело» в СМИ построено на использовании неполной и не связанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, для чего опубликованы части документа на нашем бланке и сертификата конечного пользователя», — говорится в сообщении.