В январе Япония впервые за восемь месяцев возобновила импорт российской нефти. Как сообщает Platts со ссылкой на данные Министерства экономики, торговли и промышленности страны, компании получили 747 тыс. баррелей нефти с проекта «Сахалин-2».

Агентство отмечает, что Япония не закупала российскую нефть с мая, так как переработчики ENEOS и Idemitsu Kosan не заключили новые контракты. Сейчас же поставки приняла Taiyo Oil.

Основным поставщиком нефти в Японию продолжает оставаться Ближний Восток, отмечает Platts. По сравнению с прошлым январем он увеличил свою долю с 91,8 до 94,4%.