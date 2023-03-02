Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров Великобритании, Германии, Франции и США «прямыми пособниками террористов» после нападения диверсантов в Брянской области.

По его словам, сегодняшние события показали, кого «реально поддерживают в США, НАТО и ЕС». «Это не «свободолюбивый народ Украины», который не желает возвращения в «москальский совок». Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой. Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне», — написал он в телеграм-канале.

Медведев назвал их «выкормышами господ Сунака, Макрона, Шольца и Байдена». «Теперь ваши страны — участники террористических актов украинского режима, а вы — прямые пособники террористов», — считает он.