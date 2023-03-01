00:39 Глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик заявил, что на территории района проводятся «военно-тактические учения».

«Соблюдайте спокойствие. Обо всем происходящем на территории Ейского района я вам всегда сообщаю», — написал он в своем телеграм-канале.

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00:02 28 февраля, в российском Ейске в районе аэродрома раздались взрывы. Местные паблики сообщают о взрывах, в результате которых в районе аэропорта виден дым.

Отметим, что расстояние от линии фронта до Ейска составляет около 150 километров.