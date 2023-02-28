В «Од чяршянбяси» — один из самых знаменательных дней Новруз байрамы при участии сотрудников Регионального центра лесного хозяйства на открытых участках и редколесье земель лесного фонда Загатальского, Шекинского, Огузского, Габалинского, Шамахинского, Шабранского, Гейгельского, Сабирабадского, Хачмазского, Губинского, Агдашского, Агстафинского, Товузского, Шамкирского, Агджабединского, Имишлинского, Масаллинского районов и города Ширван посажено в целом 34 тысячи саженцев деревьев различных видов, посеяно 125 килограммов семян.

Об этом сообщил официальный представитель Службы развития лесов Джаббар Гарибов. Его слова приводит издание «Азертадж».

Он отметил, что в нашей стране уже стало традицией проведение акций по посадке деревьев по вторникам перед Новруз байрамы, подчеркнул участие в этих мероприятиях представителей общественности.