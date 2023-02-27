Азербайджан в соответствии с договором к Энергетической Хартии начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении.

Как сообщили в МИД, азербайджанская сторона в переданном Армении арбитражном уведомлении потребовала от Армении финансовой компенсации за нарушение суверенных прав Азербайджана на энергоресурсы в период почти 30-летней незаконной оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении с 1991 по 2020 год.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что во время оккупации Армения без разрешения построила на суверенной территории Азербайджана, по меньшей мере, 37 гидроэнерго-объектов.

Самым крупным гидроэнергетическим объектом, который Армения незаконно эксплуатировала – это Тертерская ГЭС, построенная на Сарсангском водохранилище на реке Тертерчай. В 1994 году Армения захватила Сарсангское водохранилище и Тертерскую ГЭС во время военной оккупации суверенных территорий Азербайджана.

Во время оккупации Армения также незаконно эксплуатировала угольное месторождение Чардаглы в Тертерском районе Азербайджана с целью использования добытого там угля на Ереванской тепловой электростанции.

«Армения создала условия для незаконной эксплуатации гидроэнергетических и угольных ресурсов Азербайджана путем создания дополнительной энергетической инфраструктуры на территории Азербайджана. Например, Армения профинансировала строительство новой угольно-транспортной магистрали между оккупированными территориями и Арменией, которая описывается как «прямая линия жизни» и будет играть «значительную роль» в безопасности Армении», — говорится в сообщении МИДа.

Кроме того, Армения разрушила существующие в Азербайджане энергетические транзитные установки, такие как газопровод, соединяющий Евлах с Нахчываном. Таким образом, в результате оккупации было прервано газоснабжение Нахчывана.