Лидер Партии националистического действия Девлет Бахчели отказался от членства в спортивном клубе «Бешикташ» в знак протеста против поведения фанатов, выкрикивавших на матче с клубом «Антальяспор» призывы к отставке правительства, заявил зампредседателя партии Исмаил Оздемир 26 февраля, сообщило издание Cumhuriyet.

«Явное проявление неуважения к нашим жертвам землетрясения в сегодняшнем матче Бешикташ — Антальяспор не подобает Бешикташу и национальным моральным ценностям, носителями которых является Бешикташ. Господин президент с сегодняшнего дня сложил с себя полномочия члена ГК „Бешикташ“», — заявил Оздемир.

Он также назвал действия футбольных фанатов провокацией и неуважением к турецкому народу.

Накануне по турецким соцсетям широко разошлось видео, на котором футбольные фанаты на трибунах во время матча Фенербахче — Коньяспор скандируют лозунги об отставке правительства в связи с прошедшей в Турции серией разрушительных землетрясений.

Бахчели, комментируя случившееся, призвал руководство футбольных клубов принять меры к футбольным фанатам, либо же вовсе отказаться от присутствия зрителей на трибунах во время матча.