Глава МИД Египта Самех Шукри 27 февраля отправится с официальным визитом в Сирию и Турцию.

Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Ахмеда Абу Зейда, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Согласно заявлению, Шукри намерен выразить «солидарность Египта с двумя странами и братскими народами в связи с произошедшим 6 февраля землетрясением, которое привело к большим потерям». «Ожидается, что министр иностранных дел на своих встречах в Сирии и Турции подтвердит готовность Египта оказывать помощь и содействие пострадавшим в охваченных бедствием районах двух стран», — сообщили в МИД.