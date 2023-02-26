Причиной распространения коронавируса и пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Китае. К такому выводу по итогу исследований пришло Минэнерго США. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного доклада разведки, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее версию, связанную с лабораторным происхождением вируса, считало вероятной только Федеральное бюро расследований (ФБР), но теперь у нее прибавилось сторонников. Соответствующий доклад с обновленными данными получили Белый дом и ключевые члены Конгресса.

Вместе с тем в документе указывается, что другие части разведывательного сообщества придерживаются противоположного мнения по поводу причин пандемии. Большая часть ведомств по-прежнему говорит о естественном происхождении коронавируса через мутацию в животных. Мнение Минэнерго представляется значимым, так как оно опирается на новые исследования и контролирует сеть национальных лабораторий США, многие из которых заняты биологическими исследованиями.

Как утверждают источники издания, в Минэнерго не до конца уверены в своих данных в новой версии. При этом ведомство и ФБР пришли к схожему заключению по разным причинам. Вариант намеренного заражения при разработке биологического оружия не рассматривается, речь может идти только о непреднамеренной утечке.