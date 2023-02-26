Проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура являются для нас одним из самых приоритетных направлений.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджанской Республик Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом группы Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером 26 февраля в Баку.

Отметив, что транспортный коридор Восток-Запад, цифровая трансформация и сфера возобновляемой энергии также занимают важное место в экономическом развитии нашей страны, Ильхам Алиев сказал, что к реализуемым в этой области проектам привлечено и будет привлечено большое количество партнеров и инвесторов.

Глава государства подчеркнул, что удачное географическое положение нашей страны и созданная благоприятная бизнес-среда, богатый экономический потенциал Азербайджана создают хорошую основу для будущего сотрудничества и процессов развития.