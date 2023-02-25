В Румынии член совета PSD (Социал-демократическая партия) Альберт Караян вышел на внеочередное собрание местного совета 1-го округа Бухареста, проходящее в режиме онлайн, из душа, сообщает газета Libertatea.

Мужчина не понял, что у него работает камера телефона, в результате чего его увидели как участники собрания, так и пользователи интернета.

Спустя 40 секунд политик в панике прервал беседу под смех своих коллег.

По информации газеты, спустя три часа после инцидента PSD объявила об отставке Караяна.

Позже в социальной сети Караян извинился за инцидент.

«Техника по-прежнему играет злые шутки. К сожалению, спешка сказала свое слово! Прошу прощения за неприятный инцидент … Еще раз извините!» — написал советник.

Также он подал заявление об отставке.

