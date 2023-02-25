Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амирали Гаджизаде заявил, что в Иране разработана крылатая ракета с дальностью 1025 миль (1650 километров). Об этом сообщает Reuters.

Новая ракета получила название Paveh. Иран заявляет о расширении своей ракетной программы, несмотря на протесты со стороны США и Евросоюза. В Тегеране утверждают, что программа носит исключительно оборонительный характер.

Тем не менее Гаджизаде отметил, что Иран не оставит попыток отомстить экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за ликвидацию генерала Касема Сулеймани.