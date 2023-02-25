Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen заявила об остановке российской стороной поставок нефти в республику. Об этом заявил в субботу в Twitter глава компании Даниэль Обайтек.

«Мы эффективно обеспечиваем поставки сырья. Россия остановила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Из России поступало уже только 10% сырья, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это результат диверсификации, которую мы провели в течение последних лет», — написал он.

В январе истек действовавший ранее контракт Orlen с «Роснефтью», который предусматривал поставки до 300 тыс. тонн сырья в месяц. Продолжает действовать контракт Orlen с фирмой «Татнефть», который был заключен на 200 тыс. тонн нефти в месяц и истекает в декабре 2024 года. Поставки российской нефти Orlen осуществляет по трубопроводам. Варшава отказалась от закупок черного золота из РФ морским путем после начала специальной военной операции на Украине. Заменить российскую нефть в Польше намерены сырьем из США, регионов Персидского залива и Северного моря.