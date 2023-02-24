Сегодня, 24 февраля, в ходе посвященной годовщине полномасштабного вторжения РФ пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского «Февраль. Год несокрушимости», журналист из Азербайджана поддержал украинского лидера и попросил сделать с ним селфи.

После этого президент Украины заявил: “Если сегодня азербайджанский журналист старается задать мне вопрос на украинском, то это уже говорит, кого поддерживает Азербайджан — Россию или Украину».

«Также мы на связи с президентом Алиевым, он выступает за уважение международно признанных границ, это сейчас главное”, — добавил Зеленский.

