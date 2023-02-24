Сегодня, 24 февраля, Германия решила увеличить количество танков Leopard 2, которые планировала отправить в Украину. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Германия пообещала Украине поставку еще четырех современных боевых танков Leopard 2 из складов Бундесвера.

Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус решил увеличить общее количество планируемых поставок с 14 до 18 танков Leopard 2 A6. Это означает, что Германия вместе со своими странами-партнерами Португалией и Швецией сейчас способна предоставить Украине батальон из 31 танка.