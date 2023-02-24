Будут проведены обсуждения относительно турецкой платформы Trendyol, которая имеет самую большую онлайн-базу продаж в Азербайджане.

Об этом на конференции, организованной Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком в Баку сообщил представитель Службы Джавид Сулейманов.

Он отметил, что существует риск того, что данная платформа создает недобросовестную конкуренцию в Азербайджане.

По его словам, если исследования покажут, что Trendyol допускает недобросовестную конкуренцию, против этой платформы могут быть приняты меры.

Одной из таких мер может стать открытие представительства Trendyol в Азербайджане, хранение продукции на складах в Азербайджане не менее 30-40% от годового оборота, а также привлечение к таможенным налогам и пошлинам.