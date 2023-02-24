Деоккупация Крыма — единственный спосо установить «нормальный мир» в Украине и Европе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью ВВС.

По его словам, до тех пор пока Украина не вернет себе Крым — для всей планеты не будет полноценного мира.

«Я считаю, что нет. Не будет нормального мира для Украины, украинцев, Европы, планеты», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что для прекращения войны необходимо на мировом уровне поддерживать суверенитет и территориальную целостность каждой страны.

«Это значит: если мы действительно хотим остановить войну, то мы должны найти решение на мировом уровне… необходимо поддерживать все это, суверенитет и территориальную целостность каждой страны. Поэтому, пожалуйста, вы (россияне) должны вернуться на свою территорию, деоккупировать нашу территорию, всю территорию, которая была признана миром, включая Россию, с 1991 года», — подытожил Зеленский.