Полномасштабное вторжение в Украину обернулось для России колоссальными потерями. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

«За этот год Кремль потерял в 10 раз больше солдат, чем за 10 лет войны в Афганистане. И огромное количество техники, включая флагман Черноморского флота, произошедшее впервые за более 100 лет», — сказал министр.

Резников отметил, что если вначале многие предполагали возможный захват Киева россиянами за три дня, то теперь ведущие мировые площадки ведут дискуссии о победе Украины и оформлении поражения РФ.

Народ, армия и международные партнеры добились стратегического поражения России, подчеркнул глава военного ведомства.

«Украина показала, что может быть эффективным щитом Европы на востоке. Инвестиции в усиление Украины — это безопасность и защита для европейцев», — резюмировал Резников.