В российском городе Санкт-Петербург состоялась церемония, посвященная 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, мероприятие, проведенное во Дворце культуры имени Ленсовета, было организовано городской общественной организацией «Национально-культурная автономия азербайджанцев города Санкт-Петербург и Ленинградской области».

Участники мероприятия минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида и погибших в результате страшного землетрясения в Турции, были прочитаны молитвы за упокой их душ.

На церемонии выступили председатель организации «Национально-культурная автономия азербайджанцев города Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Вагиф Мамишов, генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Озгюн Талу.

Говоря о Ходжалинском геноциде как об одной из самых трагических страниц в истории Азербайджана, выступавшие отметили, что в ту страшную ночь были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники. Подчеркивалось, что ответственность за Ходжалинский геноцид и жестокие преступления против азербайджанцев несут тогдашнее политическое и военное руководство Армении и армянские сепаратисты Карабаха. Выступавшие призвали международное сообщество предпринять решительные шаги для того, чтобы дать правовую и политическую оценку Ходжалинскому геноциду и наказать виновных в этой страшной трагедии в соответствии с международным правом. Отмечалось, что азербайджанский народ никогда не забудет Ходжалинскую трагедию.

Затем при поддержке Фонда Гейдара Алиева был представлен видеоролик, созданный в рамках международной компании «Справедливость к Ходжалы!».

На мероприятии были исполнены произведения классической музыки и стихи, посвященные трагической дате, прочитаны воспоминания очевидцев ходжалинских событий.

Участникам мероприятия были вручены подготовленные Фондом Гейдара Алиева брошюры о Ходжалинском геноциде, значки и диски с фильмом «Бесконечный коридор».