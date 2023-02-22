Национальная кулинарная команда Азербайджана завоевала три бронзовые медали престижном Глобальном конкурсе европейских поваров в итальянском Римини, сообщает Государственное агентство по туризму.

Азербайджанские повара выступили на конкурсе «Гран-при Европы 2023: Глобальный конкурс поваров» в четырех категориях.

Шеф-повар Сархан Мамедов и помощник повара Абдулла Абдуллаев завоевали бронзовую медаль в категории «Глобальный конкурс шеф-поваров», бронзовые медали также завоевали главный кондитер Гюльнар Расулова и помощник Зиньят Ахундова в категории «Шеф-повар по подготовке сладостей», шеф-повар Ниджат Бабаев и помощник Лейла Велиева в категории «Глобальный веганский шеф-повар».

Данные результаты позволили членам сборной Азербайджана выйти в финальный этап мероприятия «Всемирный конгресс шеф-поваров 2024», который пройдет в следующем году в Сингапуре.