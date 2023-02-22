МИД РФ разоблачил фейк армян по поводу визита армянского сепаратиста Сергея Газаряна, выдающегося себя за «главу МИД», в Москву.

«Сергей Газарян находился на территории РФ с частными целями. Информацией о проведении им каких-либо встреч я не располагаю. Нет никаких оснований рассматривать их в каком-либо ином качестве кроме как личного. Ни о каком официальном статусе речь не идет и не может идти», — сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.