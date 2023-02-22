В Москве начался митинг-концерт «Слава защитникам отечества». Формально его проводят накануне 23 февраля, когда в России отмечают День защитника Отечества.

Владимир Путин вышел на сцену «Лужников». Он начал выступление, поздравив собравшихся на митинге-концерте с Днем защитника отечества.

«Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, как те, которые стоят здесь, рядом с нами», — заявил он.

Тем временем на Воробьевых горах напротив «Лужников» заметили установку ПВО.

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев подтвердил «Дождю», что это комплекс Панцирь-С1.

По его словам, раньше о наличии ПВО рядом с «Лужниками» он не слышал, но в контексте установки таких же комплексов в Ново-Огарево около резиденции Путина, на крыше здания Минобороны и на крыше офис-центра неподалеку от Кремля размещение ПВО во время подобных мероприятий в Москве, вероятно, стало нормальной практикой.