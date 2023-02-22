В Киеве испытают израильскую систему оповещения, над которой работают уже четыре месяца.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

«Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим ведется уже четыре месяца. В общественной плоскости говорится, что нам это передадут», — сказал он.

Корнийчук уточнил, что есть ряд сложностей, поэтому передача системы займет некоторое время. По его словам, израильская сторона подтвердила, что в течение трех месяцев пилотный проект для украинской столицы будет закончен. Посол рассказал, что Израиль имеет мощные радары, а сирены включаются «секторально» в определенном месте.