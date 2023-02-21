Группа журналистов получила доступ к внутреннему документу властей РФ под названием «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении», согласно которому Кремль планирует взять под полный контроль политику, экономику и военный потенциал Беларуси к 2030 году, сообщает центр «Досье».

Разработка плана велась в 2021 году. В документе всего 17 страниц, на которых изложены политические, оборонные, торговые и социальные цели российских властей в Беларуси. Они разделены на краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и дальнесрочные (2030 год).

Так, к 2030 году российские власти рассчитывали адаптировать законодательство Беларуси под российское, взять под контроль внешнюю политику республики и управлять ей в интересах РФ, увеличить военное присутствие на территории страны, подчинить себе информационное пространство республики, наращивая количество российских СМИ, добиться верховенства русского языка над белорусским, а также ввести упрощенную процедуру выдачи российских паспортов гражданам Беларуси «в целях создания прослойки россиян, заинтересованных в интеграции».

Помимо этого, власти России рассчитывали распространять свое влияние через науку и образование Беларуси. Для этого планировалось открыть пункты сдачи ЕГЭ на территории страны, а также создать несколько центров науки и культуры в Могилеве, Гродно и Витебске.

Реализовывать свои планы российские власти собирались в том числе через договор о Союзном государстве, подписанный руководством России и Беларуси еще в 1999 году. Переговоры по нему затянулись на два десятка лет. В 2019 году было объявлено, что странам удалось согласовать 28 союзных программ, касающихся экономических вопросов вроде гармонизации денежно-кредитной политики и налогового законодательства.

Отмечается, что в разработке плана участвовали Генштаб вооруженных сил РФ, сотрудники ГРУ, СВР, ФСБ и отдел администрации президента — управление президента по приграничному сотрудничеству, которое возглавляет Алексей Филатов. Он представлял интересы Кремля в Южной Осетии и Абхазии, а также курировал гуманитарное и политическое взаимодействие с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР», отмечает центр «Досье».

Журналисты показали документ внешним экспертам, которые подтвердили, что он выглядит правдоподобно и его следует рассматривать всерьез. В частности, такое мнение высказал посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер: «Цели России в отношении Беларуси те же, что и в отношении Украины, только в случае с Беларусью Россия опирается на принуждение, а не на войну», — заявил он.