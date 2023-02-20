22:22 Видео паники в аэропорту турецкого Хатая во время нового землетрясения.



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22:09 Жители Ливана, Сирии, Кипра и Израиля ощутили толчки после землетрясения в турецкой Антакье. Об этом говорится в заявлении Европейского сейсмологического центра.

«Толчки ощущались на расстоянии более 400 километров примерно 30 миллионами человек в Турции, Ливане, Сирии, на Кипре, в Сирийской Арабской Республике и в Израиле», — указали в центре.

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22:00 Турецкая провинция Хатай, где чуть ранее произошло новое землетрясение, полностью обесточена, есть разрушения, передает телеканал A Haber.

«В регионе полностью отключено электричество. Шла разборка завалов, но мы видели, как на глазах рушились здания, которые не были разрушены ранее», — сообщила корреспондент телеканала.



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21:21 Новое мощное землетрясение зафиксировано на территории турецкой провинции Хатай на границе с Сирией. Его магнитуда составляет 6,3 балла, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным учёных, очаг землетрясения залегал на глубине 2 км. Турецкие СМИ сообщают, что в результате новых толчков в городе Антакья в Хатае разрушены жилые дома, но их число не приводится.

Отмечается, что следом в Турции произошло еще одно сильное землетрясение. Согласно информации, эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 также располагался в провинции Хатай.

