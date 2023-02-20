Бывший «командующий карабахской армией» Самвел Бабаян в интервью телеканалу А1+ обвинил Россию в передаче Армении «некачественного вооружения и в обмане».

Армянские СМИ пишут, что Бабаян сегодня является важнейшим орудием для разрушения внутриполитического поля, и что Пашинян выдвинул его в открытую против Рубена Варданяна, послав его в Ханкенди.

По словам Бабаяна, Россия во время 44-дневной войны специально не передала Армении оружие.

«Еще до Никола Пашиняна был взят кредит в 200 миллионов и были заказаны ТОР-ы. Армянские специалисты представили ТОР-ы как панацею, политическое руководство согласилось и сделала оплату. В начале войны шесть ТОР-в были уже у нас и ожидалось поступление еще 18 или 24-х. Однако четыре из шести имеющихся ТОР-в были уничтожены БПЛА противника. 2 ноября поступило еще шесть ТОР-в. Но возникает вопрос, если Россия должна была передать еще 18 ТОР-в, за которые получила оплату, почему передала только шесть? 21 октября Россия заявила о готовности передать из 102-ой базы шесть установок БУК-М1»,- заявил он.

Бабаян добавил, что пять из шести установок ТОР были испорчены: «Об этом была проинформирована другая сторона. Но оказалось, что российские ремонтники могут прибыть только к 3 ноября, а отремонтированные установки могут быть переданы нам только 10 ноября. Считаю, что союзник обязан был передать вовремя то вооружение, за которое было уже заплачено, но не сделал это специально, для нашего проигрыша. Поэтому я предлагаю составить с союзником дорожную карту, чтоб знать по пунктам, чего ожидать и знать, когда нас снова ударят в спину».

В свою очередь армянская общественность задалась вопросом: «Почему Бабаян заговорил об этом именно сейчас, а не два года назад?».