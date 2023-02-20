Если бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони любит водку, то Украина может подарить ему ее, сказал президент страны Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera, комментируя слова Берлускони о 20 бутылках водки, подаренных ему президентом Владимиром Путиным осенью прошлого года на день рождения.

«Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас на Украине есть водка отличного качества, если хотите, мы ее ему подарим», — сказал Зеленский.

29 сентября Берлускони исполнилось 86 лет. В октябре он рассказал, что на день рождения получил от Путина 20 бутылок водки и «трогательное» письмо. В ответ бывший премьер отправил бутылки игристого вина Lambrusco и такое же «трогательное» письмо. «Я был назван первым из пяти его верных друзей», — подчеркнул Берлускони.

В Еврокомиссии заявили, что такой подарок Путина итальянскому политику — это нарушение апрельского пакета санкций, который запрещает импорт российской водки.