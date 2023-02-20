По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции спасательные силы МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в братской стране.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, в результате поисково-спасательных операций, проведенных силами МЧС в Кахраманмараше и Хатае, из-под завалов были извлечены в общей сложности 53 человека живыми, а также 780 тел.

Будет предоставлена дополнительная информация о ходе операций.