Американская администрация намерена выделить дополнительно $100 млн на оказание гуманитарной помощи после землетрясений в Турции и Сирии.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в воскресенье.

«Сегодня Соединенные Штаты объявляют о выделении дополнительных 100 млн долларов в качестве помощи в связи с разрушительным землетрясением в Турции и Сирии», — отметил он. «С учетом этого гуманитарная помощь США, направленная на оказание поддержки в связи с землетрясением, составит $185 млн», — добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства.